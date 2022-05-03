İmamoğlu'nun bayram ziyaretine ilişkin CHP'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti konusunda partisinden açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram ziyaretine farklı bir anlam yüklememek gerek. Bizim bilgimiz dahilinde” dedi.

Torun, şu bilgileri paylaştı:

“Buna farklı anlamlar yüklemek, abartmak doğru olmaz. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben, bu ziyaretlerle ilgili bilgilendirildim. Ben bilgilendirildiğime göre Genel Başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır. Memleketine gitmesin mi? Bayramlaşmasın mı? Hiçbir mahzuru yok. Rize’ye de daha öncesinden söz vermişti. Bu yüzden bölgeye gidiyor ve bayramlaşacak.”

İmamoğlu, bugün başlayacağı ziyaretler kapsamında Trabzon, Rize ve Artvin’e uğrayacak.