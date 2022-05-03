Erdoğan'ın uçağıyla gittiler: Yandaş gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaretinde umre yapmıştı.

Erdoğan'a umre ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Bakanların yanı sıra AKP'ye yakın medya kuruluşları temsilcileri ve yazarları da umreye katıldı. Umreye katılanlar arasında Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse' de yer aldı.

Murat Özer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Cumhurbaşkanımız'ın Suudi Arabistan temaslarını takip ederken umre yapmak da nasip oldu çok şükür” ifadelerine yer verdi.

Hacı Yakışıklı sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, “Mekke'de çok resmî bir Hacı. Üstelik Yakışıklı” notunu düştü. Star yazarı Yakup Köse ise ziyareti "Mukaddes topraklarda. Allah kabul etsin" notuyla paylaştı.