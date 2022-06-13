İmamoğlu'nun başkanlık vekaletini İYİP'li üyeye vermesi tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışı programında olması nedeniyle koltuğunu vekaleten İYİP'li İBB Meclis Üyesi Akın Gürkan'a verdi.

Medyaradar'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun daha önceki şehir dışı programlarında yerine vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine Gürkan'ı seçmesi dikkat çekti.

İmamoğlu'nun vekalet için ilgili makamlara gönderildiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir."

Bunun üzerine "Aksu'nun Canan Kaftancıoğlu'na yakın olduğu için veto yediği" iddiası ortaya atıldı.

'İlk defa böyle bir uygulama görüyorum'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.