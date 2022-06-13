İBB Meclisi’nde ‘Sevr’ gerilimi: ‘İspat ederse istifa ederim'

İBB Meclisi’nde Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm projesinin tartışıldığı sırada gerginlik çıktı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kentsel dönüşüm projesi hakkında konuşma yapan CHP’li Süleyman Solmaz hakkında “Konuşan arkadaş Gezi ayaklanmasında Sevr Anlaşmasını okuyanlardanmış. Kendisini dikkate almıyorum” diye konuştu. Solmaz “Göksu bunu ispat ederse istifa edeceğim, edemezse mecliste benden özür dileyecek” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Meclisi haziran ayı oturumları Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda gündem dışı konuşmalar sırasında gerilim yaşandı.

CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, Okmeydanı Fetihtepe mahallesinde vatandaşın tepkisine neden olan kentsel dönüşüm ile ilgili konuşma yaptı. Solmaz mahallede hak sahiplerinin mülkiyet hakkına saygı gösterilmediğini mağdur edildiğini belirterek “Vatandaş kentsel dönüşüm istiyor ama mülkiyet hakkının, hukukun güvence altına alınmasını istiyor” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eleştirilere yanıt verdi. Yıldız şunları söyledi:

“Okmeydanı kentsel dönüşümü 20 yıllık olay. Fetihtepe'deki dönüşümde kimse başka mahalleye gitmeyecek. Kentsel dönüşüm yerinde yapılacak. Fetihtepelilerden başka oraya kimse gelmeyecek. Tamamı hak sahiplerinden oluşacak. Bunu istemeyenleri, ‘rant var, zulüm var' diyenleri proje kapsamı dışında bırakacağız.

Kendi evinde yaşamaya devam eder. 937 hak sahibi için 148 bin TL'ye ev yapacağız. Kağıt toplayıcısı nasıl ödeyecek o parayı diyorlar. Evinizi tahliye edine 18 ay devlet kiranızı ödeyecek. 18 ay sonra anahtarı, tapuyu alınca ister sat, ister kirala.

Kiracılara daire verecek bir model varsa CHP yapsın, örnek olsun. Bu projede rant varsa, bir kişi hak kaybına uğruyorsa ben projeden vazgeçeceğim.”

'Sevr Anlaşmasını okuyanlardanmış, dikkate almıyorum'

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan CHP'li üye Süleyman Solmaz'ı kastederek “Sadece politik malzeme yapmak için konuşan arkadaş, Gezi ayaklanmasında Sevr Anlaşmasını okuyanlardanmış. Kendisini dikkate almıyorum. CHP'nin görüşünü yansıttığını da düşünmüyorum” dedi.

'İspat ederse istifa edeceğim'

Bunun üzerine Solmaz Göksu'ya tepki göstererek “Sevr Sözleşmesini okudu dedi, bunu ispat ederse meclis üyeliğinden istifa edeceğim. İspat edemezse mecliste benden özür dilesin. Geziciyim, bundan gurur duyuyorum. Kendileri kentin kamusal alanlarını savunmadıkları için o görev bize düştü. Taksim Gezi Parkı biz savunduğumuz için yerinde duruyor” dedi.

Ardından gündem maddeleri oylanmaya başladı. Oylama sürerken bir ara dışarı çıkan Göksu, meclis salonuna döndüğünde söz isteyerek “Görüntüleri CHP grup sözcüsüne attım, arkadaş çıkışta istifa dilekçesini versin” dedi.

'Sevr ile ilgisi yok, Taksim Platformu'nun talepleri'

Solmaz da ayağa kalkarak “Çıksın kürsüden açıklasın, Tarık beye görüntüleri vermesini kabul etmiyorum” diye tepki gösterdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Göksu'nun kendisine gönderdiği görüntünün Taksim Platformu'nun taleplerini içeren bir haber olduğunu söyledi. Balyalı “Sevr olarak nitelediği şey, Taksim Platformu'nun Gezi direnişi sırasında Bülent Arınç'a sunduğu taleplere ilişkin haber. Sevr ile ilgisi yok. Açıklamayı da Süleyman bey yapmıyor” dedi.

Bu sırada meclis gerildi. AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak tartışmaya başladı. Meclisi yöneten Okul, meclis üyelerini sakinleşerek yerlerine oturmaya çağırdı.

Salondaki tartışma ortamı sona erince söz alan Solmaz şunları söyledi:

“Taksim Dayanışması olarak Cumhurbaşkanı’nın basın danışmanının talebi üzerine platformun sekretaryasını yapan 5 kişilik heyet ile Ankara'ya gittik.

Bülent Arınç vekaleten başbakandı. Görüşmeden önce basına okuduğumuz, Sevr dediği metini Arınç'a da verdik. Arınç ‘Siz haklısınız, biz meslek odaları olmadan bu ülkeyi yönetemeyiz. İstanbul'a geldiğimizde daha geniş konuşuruz' dedi.

Açıklamamız bütün kanallarda naklen yayınlandı. Metni de Efkan Âlâ teslim aldı bizden. Ben yarın gelip o metni burada okuyacağım. Sevr'i çağrıştıran bir kelime varsa yine istifa edeceğim. Benden özür dilemeli.”