İmamoğlu'nun avukatları HSK'de: Hakim Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak vermesi için baskı yapıldığı ileri sürülen davanın hakimi Hüseyin Zengin Samsun'a gönderilmişti. Bu hakim değişikliğine muhalefet tepki göstermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, Hakim Zengin'i İmamoğlu ve avukatlarının 3 kez reddettiğini söyledi. Bozdağ, "Şimdi kendi reddettikleri, 'tarafsız değil' dedikleri hakimi göklere çıkarıyorlar" dedi.

Bunun ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatları bugün HSK önüne gitti ve Hakim Hüseyin Zengin'in ifadesinin alınması için dilekçe verdiler.

CHP PM Üyesi, Avukat Gökhan Günaydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde dilekçe vermeden önce basına açıklamalarda bulundu.

Halk TV'nin aktardığına göre Günaydın, açıklamasında şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki bu soruşturma ve incelemeyi açınız. Eğer Hakim Hüseyin Zengin'e baskı yapan başsavcı varsa eğer İstinaf Mahkemesi ayarlanmışsa burada baş harfleri verilen kişileri bulunuz. Ve bunların hakkında soruşturma yürütünüz. Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun. Hüseyin Zengin neler söylüyor gazetecilere, acaba bunları HSK soruşturmasında tekrar edecek mi? Bu da yetmez gazeteciler Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'in ifadelerine başvurunuz. Biz bugün HSK'yı göreve davet etmek için buradayız. HSK'nın aslında kamuoyuna yansıyan bu iddiaları re'sen araştırma ve soruşturma yükümlülüğü vardı ama yapmadı.

Biz şimdi HSK'ya Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçe vererek HSK'yı görevini yapmaya davet ediyoruz. Türk yargısının bağımsız olacağına kanunlara ve vicdani kanaatlerine göre hüküm vereceklerine olan inancımızı korumak istiyoruz. Bu nedenle bugünkü dilekçemizi HSK'ya sunacağız."