'Ebabil Harekâtı' iki aydır İmamoğlu'nu hedef gösteriyormuş

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olduğunu iddia ettiği trol ordusu hakkında açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’nun danışmanı Emir Şen’in başında olduğu troll organizasyonuna dikkat çekmişti.

Organizasyonun bir ayağını da ‘Ebabil Harekatı’nın oluşturduğunu belirten Özel, şunları demişti:

"Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler."

Özel'in değindiği Ebabil Harekatı'nın, Twitter hesabından da ulaşılabilen bir Telegram hesabı bulunuyor. 8 binden fazla üyesi bulunan hesapta, Ebabil Harekatı paylaşımlar yapıyor. Bunların arasında grubun Twitter hesabındaki ve etkileşim desteği istediği gönderileri, destek talep edilen çeşitli hesapların tweetleri, hedef gösterilen tweetler ve Erdoğan’la Soylu’ya destek mesajları bulunuyor.

İmamoğlu yoğun şekilde hedef gösteriliyor

Diken'in haberine göre; söz konusu Telegram hesabının paylaşım geçmişine bakıldığında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son iki aydır yoğun şekilde hedef gösterildiği görünüyor.

Ebabil Hareketi, Telegram’da günde en iki-üç paylaşım yapıyor. Aralık ve ocak aylarındaysa bunun büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu’yla ilgili.

Hareket, aralık ve ocak aylarında ‘İBB Kandil Kadrosu’ isimli hesabın 16 tweetini paylaşmış. Hareket, kendi tweetlerinden sonra en fazla bu hesabın tweetlerini paylaşmış. Özgür Özel’in paylaştığı organizasyon şemasında da yer alan bu hesap, İBB ve İmamoğlu karşıtı gönderiler paylaşıyor. Bu gönderiler özellikle Süleyman Soylu’nun iddialarında yer alan ‘İBB’de çalışan teröristler’ ile ilgili. Hesap, Temmuz 2014’te kurulmuş ama ilk tweet 23 Aralık 2022’te atılmış. 33 tweet bulunan hesap sadece İmamoğlu ve İBB ile ilgili paylaşım yapmış.