İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, “Karardan önce söylemiştim, 2 yıl 2 ay vereceksiniz demiştim. İnşallah beni mahcup edersiniz, diye eklemiştim. Beni mahcup etmedi, 5 ay daha artırdı. 2 yıl 7 ay verdi. Adil bir yargılama olmadığı net. Söyleyeceğim budur” dedi.

Siyasi yasak ne olacak

Odatv'ye konuşan Polat kararda olduğu gibi yine bir siyasi sürecin işleyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Karar kesinleşmeden hiçbir sorun doğurmaz. İstinaf süreçleri var. Normal koşullarda iki ila iki buçuk yıl sürmesi lazım en az… Ama onlara ne şekilde talimat gitti, gitmedi bilmiyoruz.”