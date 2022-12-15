İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan açıklama

Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını eleştiren avukatı Kemal Polat, mahkemeye 'Beni mahcup etmenizi isterdim' diye seslendi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, “Karardan önce söylemiştim, 2 yıl 2 ay vereceksiniz demiştim. İnşallah beni mahcup edersiniz, diye eklemiştim. Beni mahcup etmedi, 5 ay daha artırdı. 2 yıl 7 ay verdi. Adil bir yargılama olmadığı net. Söyleyeceğim budur” dedi.

Siyasi yasak ne olacak

Odatv'ye konuşan Polat kararda olduğu gibi yine bir siyasi sürecin işleyeceğini belirterek şunları söyledi:   

“Karar kesinleşmeden hiçbir sorun doğurmaz. İstinaf süreçleri var. Normal koşullarda iki ila iki buçuk yıl sürmesi lazım en az… Ama onlara ne şekilde talimat gitti, gitmedi bilmiyoruz.”

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