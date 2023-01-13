İmamoğlu'nun avukatı bugün HSK’ya dilekçe verecek

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın baskı görerek görev yeri değiştirildiği ileri sürülen hâkim Hüseyin Zengin’in İmamoğlu avukatları tarafından üç kez reddedildiği açıklamasını yalanladı.

Ongun, Hakime baskı yapıldığı söylemlerinin medyadan önce duyduklarını ve buna bir önlem amacıyla bir kez reddi hakim talebinde bulunduklarını söyledi. Öte yandan Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının söz konusu hakimin HSK tarafından ifadesinin alınması için dilekçe vereceğini yazdı. Erkin, "Dilekçede, Hakim Zengin'le ilgili yazıları kaleme alan Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'in de HSK tarafından tanık olarak dinlenmesi için de başvuru yapacaklar" dedi.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “davanın hakimi için İmamoğlu ve avukatlarının reddettiği, ‘Bize karşı tarafsız değil’ diyerek üç defa reddederek itiraza götürdüklerini” söylemesiyle ilgili, “Doğru değil. Bir kez reddi hakim başvurusunda bulunduk. Reddi hakim talebi yargılamanın üçüncü celsesinde, 23 Mart 2022'de oldu. Bir kez de siyasi yasak kararı veren Hakim Mehdi Koşul için böyle bir talebimiz oldu. Onu da yedinci celsede, 11 Kasım 2022'de yaptık” yanıtını verdi.

'Reddi hakim talebinde bulunduk'

Ongun, Bozdağ'ın, "Şimdi kendi reddettikleri, 'tarafsız değil' dedikleri hakimi göklere çıkarıyorlar" cümlesiy ve hakimi neden reddettikleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Samsun'a gönderilen hakimle ilgili bir kez reddi hakim talebinde bulunduk. Bakın biz tayini çıkarılan hakimle ilgili ‘O hakime büyük baskı yapılıyor ceza vermesi için. Ankara kaynaklı bir baskı yapılıyor' bilgisini daha bu konu medyada yer almadan duyduk. Ancak... Hakimin AKP'ye yakın birisi olduğunu biliyorduk, eşinin de 2. Baro üyesi olmasından dolayı zaten hakime bakışımız temkinliydi. Baskı yapıldığını kamuoyuna söyleyemezsin ki! Toplantı yaptık ve 'reddi hakim talebinde bulunalım' kararı aldık. Neden böyle bir karar aldık? Birincisi, eğer hakim bu baskılara boyun eğecekse biz talebimizi yapmış olalım. İkincisi ise eğer hakim kendisini bu baskıdan kurtarmak istiyorsa ona fırsat vermiş olacaktık. Yoksa üç kez reddi hakim talebi yok. Sonrasında da medyada yer alan bilgileri okuduk, gördük. Burada Sayın Bakan Bozdağ'ın yapması gereken bize yanıt vermesi değil, hakime baskı yapılıp yapılmadığı konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) harekete geçirmesi. Çünkü; hakimin ifadesi alınırsa gerçek ortaya çıkacaktır."

HSK'ya dilekçe

Erkin, İmamoğlu'nun avukatlarının bugün saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini, Gökhan Günaydın, "baskılara boyun eğmediği" iddiasıyla Samsun'a tayin edilen Hakim Hüseyin Zengin'in HSK tarafından ifadesinin alınması için dilekçe vereceğini yazdı.

Erkin, avukatların dilekçede, Hakim Zengin'le ilgili yazıları kaleme alan Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'in de HSK tarafından tanık olarak dinlenmesi için de başvuru yapacaklarını ifade etti.