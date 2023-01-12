HDP'li Buldan: En kısa zamanda adayımızı kamuoyu ile paylaşacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da yöre dernekleri temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

Önümüzdeki seçimleri "tarihi" diye niteleyen Buldan "İki ayrı kutbun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı. Ancak Türkiye halkları bu iki kutba da ne mahkum ne de mecburdur" diye konuştu.

"HDP, hiçbir masanın yancısı değildir, biz üçüncü yolun yolcusuyuz" diyen Buldan, partisinin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kendi adayını çıkaracağını belirtti.

"Kendi adayımızın ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız" diyen Buldan en kısa zamanda bir takvim belirleyerek adaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Buldan şöyle konuştu:

"Türkiye’de adaletin, demokrasinin, barışın, özgürlüğün kırıntısının bile kalmadığı bir dönemde, herkesin gözlerinin HDP oylarında olduğu bir dönemde, Kürtlerin kime oy vereceğini merak ettiği bir dönemde çıktık dedik ki 'Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla vardır, buradadır, burada olmaya devam edecektir' dedik. Bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı.

Valla kimse kusura bakmasın; HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır. Biz ittifaklarımızla, bileşenlerimizle, kendi özgücümüzle, halkımızın desteği ve talebiyle kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi adayımızın ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum.

Maç daha yeni başladı ve 90 dakika. Ve 90 dakikada bitecek bu maçta, Emek ve Özgürlük İttifakı diğer iki ittifakın karşısında kendisine güveniyle, halkına güveniyle ve özgücüyle bu seçimlerden en başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısı olmasın. En kısa zamanda da bir takvim belirleyerek adayımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu takvimi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız."