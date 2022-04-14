İmamoğlu'nun açıklaması sonrası AKP'den 'derhal kazmayı vurun' emri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “2023’te iktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı’nı yeniden işletmeye açacağız" çıkışı sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, 1 Nisan’da, yani İmamoğlu’nun konuşmasından üç gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bir yazı gönderdiği belirtirken, yazının giriş kısmından sonraki bölümü aktardı:

“Bilindiği üzere Atatürk Havalimanı ulusal ve uluslararası uçuşlara kapalı olup havalimanı faaliyetleri İstanbul Havalimanı’na taşınmıştır. Ekte sınırları gösterilen alanda millet bahçesi projesi ve uygulaması çalışması sürdürülmektedir... Söz konusu (millet bahçesi) alan atıl durumda kalarak güvenliği sağlanamaz hale gelmiştir. Bu alanın güvenliği sağlanamadığı için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eder duruma gelmiş olup millet bahçesinin inşai uygulamasının yapılması ivedilik arz etmektedir.

Bu çerçevede, millet bahçesi olarak yer seçimi uygun bulunan alanın kamu yararına bir an önce vatandaşların kullanımına sunulması gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle söz konusu Atatürk Havalimanı millet bahçesinin yaklaşık bir yıl içerisinde inşai uygulamalarının yapılarak hizmete açılması önem arz etmektedir...”

Resmi yazının ekinde bir de kroki olduğunu belirten Balbay," Burada millet bahçesinin yer alacağı bölge gösterilmiş. Havalimanı pistinin çevresi özenle kırmızıya alınmış! Yani kalan pistin tümü bahçe olacak!" ifadesini kullandı.

Balbay, bu yazıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bakan adına Mekânsal Planlama Genel Müdür Vekili Ahmet Baktaş imzalı yazının Türkçesi şu:

- Arkadaşlar, İmamoğlu rahat durmuyor. 2023’te Atatürk Havalimanı’nı işletmeye açacağız diyor. Reis buna çok kızdı. Derhal kazmayı vurun, havalimanını iyice kullanılamaz hale getirin...