İmamoğlu'ndan zam talebi: Bütün siyasi partilere acil çağrı yapıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin İstavroz Atıksu Tüneli tamamlandı. Açılış için düzenlene törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su tarifesine zam çağrısı yaptı.

"İSKİ kurumumuzun daha iyi noktaya gelebilmesi için, hep birlikte özenli davranmalıyız. Şu anda İSKİ'nin tek geliri var: Su faturası. Su geliri noktasında, en pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, Türkiye'de büyük şehirler arasında 28’nci sırada tarifede. Bu duruma düşmemeli" diyen İmamoğlu, "O bakımdan İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım" ifadesini kullandı.