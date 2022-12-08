İmamoğlu'ndan UKOME açıklaması: Cumhurbaşkanı’nın AK Partilileri sıradan fırçalaması lazım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 1 Aralık 2022’de oyçokluğuyla aldığı kararla ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüşmesine onay vermişti. Toplam 14 oturum sonunda çıkan karar hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da bazı siyasiler, ucuz siyasete kalkıyorlar, Cumhurbaşkanlığı makamını bile alet ediyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı’nın, buradaki bütün AK Partilileri sıradan bir fırçalaması lazım" dedi.

Kavakpınar Alt Geçidi’nde incelemelerde bulunmak için Pendik’e giden İmamoğlu, minibüs-dolmuş esnaf odaları ve derneklerine üye bir grup ile görüştü. Söz konusu UKOME kararına ilişkin konuşan Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, “Minibüs esnafı için UKOME’deki yaptığınız çalışmalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz çok. Allah razı olsun sizden. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

'Ucuz siyasete Cumhurbaşkanlığı makamını bile alet ediyorlar'

İmamoğlu ise kendisini karşılayan gruba hitaben şöyle konuştu:

"Bu bizim işimiz. Biz de neticede memleketin, devletin bir kurumuyuz. Bizden sonra, ‘Ya biz bir de gidelim Cumhurbaşkanı'na teşekkür edelim’ diyorlarsa o ayrı. Gitsin, etsinler. Ama bu siyaset, çok kötü bir siyaset. Bu iş, UKOME’nin işi. Bak, bu işi aylardır, yıllardır hazırlıyoruz. 3 yıldır bu işe çalışıyoruz. Odalarınızla konuşuyoruz. Minibüs esnafının zorluğunu biliyoruz. Bunların değişmesi gerektiğini biliyoruz.

Bu, bugün müydü? Kaç senedir konuşuluyor değil mi? 10 senelik mesele. Niye biz değiştirdik? Niye biz bunu yaptık son 2-2,5 senede? Samimiyet, sizi dinlemek ve bu işin gerçekliği. Bir beklentimiz mi var? Yok. Önemli olan, sorunu çözmek. Bu işi tıkayan aklın, biz bu işi çözdükten sonra, mecbur kalındıktan sonra -ki taksiye de ihtiyaç var bu şehirde, bunu hepimiz biliyoruz- buna sahip çıkmaya çalışmasını ben ucuz siyaset olarak görüyorum. İstanbul'da bazı siyasiler, ucuz siyasete kalkıyorlar, Cumhurbaşkanlığı makamını bile alet ediyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı’nın, buradaki bütün AK Partilileri sıradan bir fırçalaması lazım, ‘Siz beni bu işe nasıl alet edersiniz’ diye.” (ANKA)