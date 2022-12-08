Ankara'da görüştüler: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gittiğini ileri sürerek, görüşmenin içeriğini köşesine taşıdı.

"İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi hem cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından hem de Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan kriz açısından önemli" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’la görüştüğü 6 Aralık Salı günü Ankara’ya aslında Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Peki ne konuştular? Kaftancıoğlu krizini konuştukları söyleniyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmedikleri ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz çözülür mü? Kolay görünmüyor lakin yine de onu zaman gösterecek. Ama asıl iş cumhurbaşkanı adaylığında düğümleniyor."