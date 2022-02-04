İmamoğlu'ndan 'suikast' açıklaması: Kimse arayıp da bilgi vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 yayınında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

IŞİD'in Türkiye sorumlusunun "İmamoğlu'na suikast düzenleyecektik" ifadesinin ardından hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu mesele 'mobese' meselesi kadar ciddi. Beni düşünmüyorsun yanımdakileri de mi düşünmüyorsun? Bizi kimse arayıp da bilgi vermedi. Hiçbir diyalog yok, hiçbir görüşme yok." dedi.

'Aynı farkla kazanmak beni üzer'

İmamoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Bu millet sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden günü gelince hesap sorar. Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Bugün İstanbul'da genç nüfusun büyük bir umutla bize nasıl sarıldığını yaşıyorum. Memleketin unutturulmak istenen bir sorun var o da ekonomi. Bunu unutturma çabası içinde Ekrem aşağı Ekrem yukarı. Bugün hangi farkla kazanacağımı açıklasam yarın daha fazla saldıracaklar. Saldırdıkça aradaki fark daha da açılıyor.

Seçim iptal oldu. 700 kişiden bahsedildi terörist ihtisaklı. Bir kişi sorgulanmaz mı? Bir savcı iddianame yazmaz mı? Ne kadar kolay unutuyoruz bunları. Meclis'te 557 terörist diye saydı. 86 bin çalışanım var benim. Sen benim 86 benim çalışanımı nasıl zan altında bırakırsın. Bu nasıl bakan? Olmaz öyle bir şey.

'Suç duyurusunda bulunduk'

Karla mücadele buradaki manipülatif tarifler, iki bakanın İstanbul'a gelişi, karla mücadele alanlarının sorumluluk alanlarımızın dışında olması, hepsi unutuldu ama bu mobese işi unutulmayacak. Bu özel yaşama tecavüzdür.

İBB'nin denetlemesi ve teftiş edilmesi gerekiyor ancak İBB ihmal edilmiş. Biz de bizden önceki süreçle ilgili teftişe girdik. Sadece İBB'de değil iştiraklerde de bu soruşturmayı yapmaya başladık. Onlarca dosya İçişleri Bakanlığı tarafından el koyuldu. Soruşturmamız engelleniyor.

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