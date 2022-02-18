İmamoğlu'ndan 'su faturası' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nde çeşitli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarının merkezinde artan su faturaları vardı. Belediye Başkanı İmamoğlu, “Sadece son 1 yılda, İstanbullumuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri yüzde 120 arttı. Kaçınılmaz olarak bu durum üzerine, İSKİ Genel Kurulu’na zam teklifimizi getirdik. Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun, 11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım" dedi.

'Millet, canını kurtarmak için Üsküdar’ın merkezinden yüzerek kaçıyordu'

Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ’nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline anlattı” ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

“İSKİ, İstanbul’da yaşanan ve kentimize hiç yakışmayan sel baskınlarına, yaptığı milyarlarca liralık yatırımlarla son verdi. İstanbul’da, bizden önce, onlarca insanımız maalesef sel baskınlarında hayatını kaybetti. Millet, canını kurtarmak için Üsküdar’ın merkezinden yüzerek kaçıyordu. Bakın; geçtiğimiz günlerde, İstanbul’a 1 yılda yağan yağmurun 10’da 1’i sadece bir günde yağdı. Hiç sel baskını gördünüz mü? İşte İSKİ, bu yüzden İstanbul’un en hayati kurumlarından biridir. İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz”

İBB Sözcüsü Murat Ongun konuya ilişkin Tele 1'den Enver Aysever’e verdiği demeçte “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullanmıştı.