İmamoğlu'ndan Soylu'nun yakınındaki isme tepki: Ahlaksızlığa adım atmasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya tepki gösterdi.

"Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini deyim yerindeyse 'Cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki, o liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem laf yetiştiriyor, hem de askerimize polisimize laf etmekten bahsediyor. Sözlerine dikkat etsin. Muhatabım değil. Onun bakanı da muhatabım değil. Anlaşılıyor ki, bakanlık bu işin sorumlusu."