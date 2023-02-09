İmamoğlu'ndan 'sınav günü' benzetmesi: 'Neden bu koltuklarda oturuyoruz?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde yürüttüğü çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.
TV100 kanalında Uğur Dündar'ın Deprem Özel yayınında konuşan İmamoğlu, İBB itfaiyesinin şu ana kadar 444 kişiyi kurtardığını, İskenderun'daki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.
'Sınav verme günüdür'
İsim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren İBB Başkanı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği süreci 'sınav günü' olarak niteledi.
İskenderun'a gönderecekleri 2 arabalı vapurla toplam 2 bin 400 kişiye konaklama imkanı sunacaklarını aktaran İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Bazı kritik anlar vardır. Onlar aşılması gereken eşiklerdir. Sınav verme günüdür. Dersinizden geçme günü gibi düşünelim. O anları biz iyi geçiremezsek neden bu koltuklarda oturuyoruz? Kimsenin ağzına bant vurmamak, herkes bildiğini masaya koyabildiği, ortak aklın hakim olduğu, iradesini ortaya koyabildiği bir mekanizmadan bahsediyorum.
- Vatandaşımızın öfkesi olacak, kızgınlığı olacak. O vatandaşa tek bir kelime edemeyiz. Biz yöneticiler, ağzını açamaz o kişilere karşı. Dinlemeli, onu hissetmeliyiz. Ama zamanı geldiğinde biz yöneticiler olarak her şeyi birbirimize söylemeliyiz.
- İtfaiye ekibimiz şu ana kadar 444 kişiyi enkazdan canlı çıkardı. Tabii hayatını kaybetmiş insanları da çıkarıyorlar. İskenderun'daki liman yangını tamamen söndü.
- Geçmişte İDO'nun olan şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin olan arabalı vapurlarımızı hazırladık. Konaklama merkezine dönüştürüyoruz. 2 tane yolluyoruz, tanesi 1.200 kişiyi barındırabilecek. Merkez olarak İskenderun'u seçtik.
- Antakya'da 35 bin metrekarelik alanda bir lojistik merkezi kuruyoruz.
- Yaklaşık bin çadıra doğru giden bir hazırlığımız var. Yakın zamanda 700 çadırın hazır olacağı kamplarımız olacak.
- Çeşitli kapasitelerde 454 iş makinası yolladık, bunlardan 50'den fazlası vinç. Toplam 317 TIR yardım malzemesi gönderdik.