İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Anadolu turu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere Bursa’da devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022’de Ankara’da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Ateş’in Osmangazi’deki aile evine giden İmamoğlu, baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyede bulundu. İmamoğlu'na eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etti.

Tutuklu sayısı 18'e çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bugün sabah saatlerinde Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP'li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

Öktem ile birlikte gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.