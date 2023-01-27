Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında MHP'li avukat tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Serdar Öktem tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Öktem, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öktem ile birlikte gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Serdar Öktem, 9 Mayıs 2015’te İstanbul Kadıköy'de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim-Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerinin avukatlığını yapmıştı.

Öktem, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Doğukan Çep ile MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi Eray Özyağcı’nın da geçmişte avukatlığını yapmıştı.