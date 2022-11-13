İmamoğlu'ndan patlamanın nedenine ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada olaya ilişkin farklı ihtimaller üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek açıklamayı Emniyet birimlerinin yapacağını söyledi.

İmamoğlu "Kayıplarımız var, yaralılarımız var. Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor. Bütün bunların açıklaması Emniyet birimleri tarafından yapılacaktır. Biz de takip ediyoruz. Bu yarayı sarmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte aşarız, İstanbulluların bu anlamda gönlü ferah olsun. Devletimizin hangi kurumu olursa olsun sürece dair hep birlikte sorumluluk alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Patlamanın nedenine ilişkin soru üzerine İmamoğlu "Farklı yorumlar var ama şu anda net bir bilgiyi verebilmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.