İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik ziyareti: 'Aramızdaki kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara taşıyacak'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı Divan Başkanı olarak yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel’in Çankaya'daki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette İmamoğlu’na, CHP milletvekilleri Veli Ağababa, Suat Özçağdaş, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut ve yeni Parti Meclisi üyesi Selin Saye Böke eşlik etti. İkili, ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Kurultay Divan Başkanı sıfatıyla ilk sözü alan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben buradan, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ki kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem teşekkürlerimi kendisine sunacağım. Ve bu kapsamda bugün de 8’nci Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi aktardım ve süreçlere dair bilgi verdim. Görevimi bitirmiş oldum. Genel Başkanımdan izin isteyerek, İstanbul'a, görevimin başına dönüyorum" dedi.

İmamoğlu'nun ardından söz alan Özel, "Ekrem Başkan, bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben, kendisine özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ama hep konuşulan bir şey vardı, yıllardır aylardır bıktığımız bir şey; ‘Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var?’ Buradan şunu ifade edeyim: Biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki; kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.”