İmamoğlu'ndan 'MOBESE açıklaması': Asla peşini bırakmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak, "Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

'Devletimizin saygın müfettişlerine güveniyorum'

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, '100'e yakın kişinin İstanbul'u araştırdığını' belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Açılan soruşturmaların kaynağını hepiniz biliyorsunuz. İstanbul'da İBB'de sayı verildi. O sayı verildikten sonra 6-7 ay geçti. 557 terörist diye bağıran bir bakanın feryadından sonra 6-7 ay geçmiş ortada bir şey yok. 3-5 kişi ki bir kısmı bizden önceki dönemde alınmış insanlar ile ilgili bir takım sicil raporları geldi. Onun dışında bir şey yok. ‘Bir şey bulamadık, başka yerlere saldırır' deyip farklı uzmanların, farklı kurumlardan kişilerin taşınarak neredeyse 100'e yakın insan İstanbul'u araştırıyor. Hatta duyuyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun iş yaşamına kadar derinlemesine araştırmaların içine giriyorlar. Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok. Hesap vereceğimiz an gelirse de çıkar veririz. Yeter ki adil sorgulamalar, araştırmalar olsun. Her şeye rağmen İBB'ye gelen teftiş yapan devletimizin saygın müfettişlerine güveniyorum. Teftiş edilmek için bizim için gereklidir, zaruridir yeter ki adil olsun."

İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği esnada çeline MOBESE kayıtlarının yayınlanması ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Çok kötü bir karar verdi valilik. Süreci takip ediyoruz. Soruşturmaya yer yoktur anlamında bir karar verdi. Kötü bir karardır. Kişilik haklarımıza, özgürlüklerimize bir müdahaledir. Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim. Küçük diye görülen meselelerin arkasında çok büyük şeyler çıkabilir. Bugün bertaraf etmesek yarın başka belalar açabilir. Kötü niyetli kötü akıllı her makamı her gücü bu tarz kötü işlere kullanabilecek insanların kamudan uzaklaştırılmadığı sürece hiç kimsenin kişisel özgürlük ve güvenliğinin sağlanacağını düşünmüyorum. En üst seviyede mücadelemi devam ettireceğim."

Ekonomide yaşanan krizin belediyede de etkisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi var. Biz Halk Ekmek olarak 700 bin seviyelerinde üretim yaparken şu an 1 milyon 600 binlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Ucuz ekmeğe ilgi neden bu kadar arttı? Ekmek en temel, en ucuza evine götürebileceği gıdası. Bu kadar yoksulluğun olduğu süreçte maliyetlerin artışı noktasında herkes kendi gelirinden hesapla başka maliyetleri de arttırıyorlar. Elektrik faturası 3 kat artsa da kira belki yüzde 50-60 artıyor ama var olanı bile ödeyemeyecek durumdaki insanlar o artışa tahammül bile edemiyor. Bizim manevi çağrı yapmanın dışında bu alanda bir yetkimiz yok. Özel sektör dengesi ile yürüyen bir mesele. Keşke yetkimiz olsa müdahale edebilsek. Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz vatandaşımızın sırtına yük binmesin diye. Ama esas ekonomiyi yönetenler bu ülkeye kötülük yapmayacak. Hükümeti yönetenler bu ülkenin gerçek meseleleri üzerine odaklanacaklar seçimi nasıl kazanırım diyerek ülkeyi perişan etmeyecekler" dedi.