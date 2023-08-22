İmamoğlu'ndan metro açılışına gelmeyen AKP'li Başkan'a tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı TBM Kazısı Bitirme Töreni’nde konuştu.

Burada konuşma yapan İmamoğlu, törene katılmayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e göndermede bulundu.

İmamoğlu, “Biz, bu tür törenlerimize, İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Diyeceksiniz ki, ‘Niye Pendik Belediye Başkanı yok?’ Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Davet ettiğimiz yer, bizim yerimiz değil ki; milletin yeri. Davet ettiğimiz proje, yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim, onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler” dedi.