İmamoğlu'ndan metro açıklaması: Rekora imza attık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yapılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mecidiyeköy İstasyonu'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün açtıkları Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, bugün hizmete aldıkları Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metro hattı ve 6 Ocak'ta da vatandaşların kullanımına sunulacak Dudullu-Bostancı metro hattı ile yeni yıla "merhaba" dediklerini söyledi.

Bu 3 hizmetin toplam yatırım bedelinin 20 milyar lira olduğu ifade eden İmamoğlu, "Sağlıklı bir yöntemle yatırım yapmayan ve İstanbulluların parasını sağlıklı bir biçimde harcamayan, İstanbulluların gönlünü kazanamaz" dedi.

'Eşi benzeri olmayan bir rekora imza attık'

Göreve geldikleri an itibarıyla İBB içerisindeki "tükenmişlik sendromuna" son verdiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbullunun parasını yönettiğimizin farkında olan bir ahlaklı, erdemli tutumla doğru ve özenli iş yapma becerimizle İstanbul'da metro üretimine hem hız kattık hem de kalite kattık. Planı, projesi, finansmanı tamamlanmadan başlatılmış bu işleri, kaderine terk edilmiş metro inşaatlarını devraldığımız andan itibaren 10 metro inşaatını aynı anda harekete geçirerek, dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora da İstanbul halkı adına imza attık. Bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık metro imalatının bugün itibarıyla 2,5 katının da üstüne çıktık, 3 katına doğru gidiyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da bir konuşma yaptığı törende, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet, kurdele kesti.

Daha sonra metronun peronuna inen heyet, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesiminde hizmet verecek trende yolculuk yaptı. (AA)