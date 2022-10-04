İmamoğlu'ndan Karaismailoğlu'na: Emek hırsızlığını sayın bakan bilir

Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar" demiş, İmamoğlu ise sosyal medya üzerinden "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Katıldığı programda konuya dair konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız" demişti.

'Ben emek hırsızlığı diye bir kavram bilmem'

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu'nun kendisine yönelik sarf ettiği "emek hırsızı" sözü hakkında gelen soruya cevap veren İmamoğlu, “Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam, bilmem ama sayın bakan bilir” dedi.