Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız

Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar" demiş, İmamoğlu ise sosyal medya üzerinden "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya dair "16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız" dedi.

Karaismailoğlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz.

Bu ilgili Belediye'nin vergi gelirlerinin yüzde 5'ini aşmamak şartıyla ödemesi olacak. Belediye'ye ayrılan bütçeden yüzde 5'lik kesinti yapılmayacak. Vergi, faiz yok. Bu İstanbul'da da Kayseri Bursa'da da böyle. Kimseye ayrım yok. Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık, teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye'ye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti, İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. Burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler.

'Yüzde 80'le teslim etmiş olduğumuz hat bile açılmadı'

4 km hat, şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız? Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. Yüzde 80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef. Pendik'ten Tuzla'ya kadar bu hat devam ediyordu. Son ihaleyle şu anki yeşil bölgeyi de yapmıyorlar. Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz Bakanlık olarak. Bu konuştuğumuz metroyu yapan Genel Müdürlüğümüz. Emek veren arkadaşlarım burada. Yaptıkları işe sahip çıkıyor.

Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kayda değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz. Bu kırmızılar İBB'nin devam eden inşaatlar, Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı'na ulaşan 37,5 km'lik metro hattını önümüzdeki ayın sona doğru açıyoruz. Şu an inşaatı devam ediyor. Gayrettepe Kağıthane hattını da 6 ay sonra açacağız."