İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro yanıtı: Maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır

Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede vakaların olduğu yerde'' demişti.

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.