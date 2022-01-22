İmamoğlu'ndan kar uyarısı

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni uyarılarda bulundu.

Kar yağışının devam edeceğini ifade eden İmamoğlu, araçla dışarıya çıkan yurttaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Kar yağışı sebebiyle İBB, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız ortak çalışma halinde teyakkuzda, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum.''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" mesajını paylaştı.