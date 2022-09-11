İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Umut ediyoruz ki bertaraf edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte bugün düzenlenen ‘İstanbul'un Yarınına Küçükçekmece Lagünü’nden Bak’ etkinliğine katıldı.

Küçükçekmece Gölü ve havzasında "geçmişte" plansız ve öngörüsüz projeler yapıldığını söyleyen İmamoğlu, “Bir yandan Küçükçekmece'den Başakşehir'e doğru baktığımızda, gördüğümüz oluşan yapılaşma manzarası, bir yandan Bahçeşehir diye tariflediğimiz Altınşehir’in batısına doğru oluşan Ispartakule ve o bölgedeki yapılaşmalar, bir yandan Esenyurt sırtlarından bu gölün havzasına doğru oluşan ve gerçekten şehircilik adına, planlama adına tarifleyemeyeceğimiz bu görüntüler, bu havzayı aslında bugünkü hiç hoş da olmayan bir sürece kavuşturdu" dedi.

İmamoğlu "Şimdi bir başka tehditle hem İstanbul hem bu havza karşı karşıya. O da ‘Kanal İstanbul’ denen ucube mantıkla, projeyle karşı karşıya. Ama umut ediyoruz ki onu da zaten bertaraf edeceğiz ve bu doğayı koruyan, geleceği İstanbul'un var olan varlıklarıyla, güzellikleriyle geliştiren bir kentsel anlayışa kavuşturma çabası içerisinde olacağız. Buradan da oluşacak havza, çevresi, deltası, arka planı, antik kenti ve diğer noktalarıyla yeni bir Küçükçekmece Gölü vizyonu ve geleceği tasarrufuyla bir süreç tarifleyeceğiz.” ifadesini kullandı.