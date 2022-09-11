İmamoğlu: AK Parti teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çengelköy Kültür Merkezi’nin açılışında konuştu. Açılışa İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

İmamoğlu açılışta "Hem halkımızı, milletimizi hem de Millet İttifakı'nın tüm bireylerini mutlu edecek bir süreci İstanbul'da yaşatmayı hedefliyoruz. Bizden önceki yönetime bu anlamda asla benzemedik, benzemeyeceğiz. ‘Siyaset her şeydir. Parti ve oy için her şey yapılabilir’ anlayışının esiri asla olmadık, olmayacağız. Bizim için 16 milyon İstanbullu birdir, eşittir" dedi.

'AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı yollamayın'

'İmamoğlu şunları söyledi:

"Kaza oluyor. Kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar, bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor. Ve bu siyasi parti önlükleriyle, yalan ifadelerle, ‘Binlerce yaralı var, şöyle trajik durum…’ Ekrem İmamoğlu'nun ismi kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak, kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Bununla yetinilmiyor; arka arkaya dizilmiş, otobüslerin içerisine girerek o esnada o yaralıların olduğu, kazanın olduğu esnada, bir siyasi propaganda yapılıyor. Bunları birkaç kez izledim. Yani bir akıl, bir mantık var mı? Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi. Üzüldüm ve sizin huzurunuzda şu mesajı buradan vermek istiyorum o çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine, babalarına: Yalanın, iftiranın, siyaset için, oy için her şeyin mubah olduğunun talimat verildiği bu AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın. Oy verin, oy vermeyin beni ilgilendirmiyor ama bu çocuklarınıza oraya göndermeyin. Yazıktır, günahtır. Böyle bir şey olmaz." (ANKA)