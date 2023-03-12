İmamoğlu'ndan Kahraman'a mektup: Baharın ardı özgürlük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Dr. Öğretim üyesi Tayfun Kahraman için kaleme aldığı mektupta, “Martın sonu bahar, baharın ardı adalet” dedi.

İmamoğlu, BirGün'de yayımlanan mektubunda, "Bugün herhangi bir yönetici Gezi Parkı’na herhangi bir yapı dikmeye kalkacak olsa, 'Orası bizim deprem toplanma alanımız, bizim hayat kaynağımız' diyerek bu rant hevesinin karşısına dikilmeyecek tek bir İstanbullu olabileceğini hiç zannetmiyorum. İstanbul’da kurdukları israf ve istismar düzenini hep birlikte yıktığımız o bir avuç insan Gezi Parkı’na dair kirli projelerini artık tamamen unutmak zorunda. Bir zorunluluk daha var. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır diyerek kente, doğaya, insana sahip çıktıkları için tutsak edilen, haksızlığa uğratılan, acı çektirilen, bedel ödetilen herkes için adaleti sağlamak zorundayız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Martın sonu bahar, baharın ardı adalet. Buna o kadar çok inanıyorum ki. Yalnız sen ve senin gibi siyasetin dizaynı maksadıyla üretilmiş davalarla tutsak edilmişler için değil, bütün ülke için adalet. Yoksulluğun, çaresizliğin, ezilmenin, dışlanmanın baskısı altında hayatları bir tür hapishaneye dönüşmüş herkes için adalet.

Martın sonu bahar, baharın ardı özgürlük. Buna o kadar çok inanıyorum ki. Yalnız sen ve senin gibi tutsaklar için değil, bütün ülke için özgürlük. Farklı düşünen, farklı inanan, farklı yaşayan herkese özgürlük.

Az kaldı. Hep birlikte “nerede kalmıştık?” diyeceğiz. Cumhuriyet ve demokrasi yolculuğunda, hukukun üstünlüğüne dayalı bir sosyal devlet kurma hedefinde “nerede kalmıştık?” diyeceğiz. Ve eskisinden de kararlı, eskisinden de cesur, yola koyulacağız."