İmamoğlu'ndan kaçak yapı yıkımına engel olan bakanlığa tepki: Şehirciliğiniz batsın

KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme kararına rağmen günlerdir yıkılamayan Üsküdar’daki kaçak kafe üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yüklendi.

Yıkıma bakanlık, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı’nca engel olunmasına tepki gösteren İmamoğlu “Sizin çevre duyarlılığınız da şehirciliğiniz de batsın. Sizin çevreciliğiniz de şehirciliğiniz de bir kafeyi koruma işi. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

'Akılları gitmiş'

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Bu tarihi caminin etrafını, benzetmek gibi olmasın; ‘Bir ur gibi saran o çirkin ve baraka gibi kafeleri yıkacağız’ dedim. O günden sonra hukuki işlemleri başlattık. Yıkım için tebligat yolluyoruz; pat, yürütmeyi durdurma. Bu defa yıkıma gittiğimizde ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz, AK Parti’nin aday adayı sahibi vs.”