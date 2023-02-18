İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 'Riskli yapıları taramamıza izin verin'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli binaların ücretsiz olarak taranmasına izin vermeleri için İstanbullulara çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” çağrısında bulundu.

İstanbul'da 1999 öncesi yapılan 107 bin binadan sadece 29 bininin taranmasına izin verildiğini aktaran İmamoğlu, “Bu hayat meselesi başka bir şey değil. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız” mesajını paylaştı.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından binlerce kişi ücretsiz bina risk tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuştu.

10 günde sonuçlanabilen tarama işlemi bilgilendirme amaçlı yapılıyor. Taramadan elde edilecek sonuç ile bina riskli yapı ilan edilmiyor, yıkım için İBB tarafından başvuruda bulunulmuyor.

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