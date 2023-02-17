'Bütün bütçeyi harcasak bile İstanbul'daki yapı stokunu yenileme şansı yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beklenen Marmara depremi hakkında çalışma yapacak bilim kurulu oluşturmasının ardından megakentin depreme karşı nasıl güçlendirileceği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, alınması gereken tedbirler hakkında "Biz belediyenin bütçesinin tamamını ayırsak İstanbul’daki yapı stokunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümünü ayırsanız da İstanbul’un sorununu 3-4 yılda çözebileceğiniz bir durum oluşmaz" dedi.

'90 bin riskli bina var'

tv100 canlı yayınına katılan Gökçe, riskli yapıların yenilenmesi için sağlanan desteğin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yapılan tarama çalışmaları hakkında bilgi veren Gökçe, "En riskli olduğunu bildiğimiz 30 bin riskli bina var. İstanbul’da toplamda 90 bin riskli bina var" dedi.