İmamoğlu’ndan ‘İnce’ göndermesi: 'Bu iş dansla müzikle olmaz, devlet aklıyla olur'

Millet İttifakı'nın Bolu'da düzenlediği mitinge konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye göndermede bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi: "Sevgili gençler oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz, devlet aklıyla olur. (...)Tarihi bir seçime gidiyoruz. İstanbul’da belediyenin, öğrencilerine vereceği bir tane yatağı yoktu. Bu eylül ayında 5 bin yataklı yurt kapasitesine kavuştuk. Kime veriyorlardı bu kaynakları? Ona buna şuna. Buradaki yurt ve barınma sorununu da biz çözeceğiz. Milletin çocukları yatağı ve bursu yok diye okula gitmeme kararı vermeye başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu dönemi tersine çevirmek zorundayız."

Oyları bölerek seçimin ikinci tura taşınmasına neden olmakla eleştirilen İnce'nin, seçim otobüsündeyken çalan bir şarkıya eşlik ederken yaptığı dans taraftarlarınca beğenilmişti. Sosyal medyada akım haline dönüşen dansa parti yöneticileri de katılmıştı.