İmamoğlu’ndan iktidara ‘kayyum’ mesajı: Milletimiz bunu sana yaptırmaz

İstanbul Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayan Dudullu – Bostancı metrosu açılışı yapıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve birçok parti temsilcisi katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış töreninde konuştu. İBB’ye "kayyum" iddialarının gündeme gelmesi hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Bunu yapmak istersin belki bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirisin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın kıymetli temsilcileri; değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli vekillerimiz, önceki dönem belediye başkanlarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en büyük şehrini yöneten belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda olduğu bir sınav vardır. O sınavı geçmezlerse tüm dersleri verseler de sınıfta kalırlar. İBB'nin en önemli sınavı metro sınavıdır. Metro medeniyetin başat seviyesidir. Birçok önde gelen kent, İstanbul'u bu yarışta geride bıraktı. O nedenle göreve gelir gelmez metro yapmayı İstanbul için bir onur meselesi haline getirdik. Ne dünyadan ne Avrupa'dan bu konuda geri kalamazdık, o nedenle görevde kaldığımız sürenin yarısını metroya ayırdık.

Hayata geçirdiğimiz metro 46,2 kilometreye ulaştı, daha fazlasının yapımına da devam ediliyor. Metro yapımında tüm başkanların emekleri vardır ama sıralamaya girmeyeceğim. Bazı başkanlarımızda kilometrelerden bahsedilirken, bazıları metreyle ölçülüyor. Biz nezaketi elden bırakmadan devam edeceğiz.

Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez milletin seçtiğin kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan işte o zaman ne olur biliyor musun? İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpas yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmak istersin belki bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirisin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.

Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki sürecini hatırlasın. İşte benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkma tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir, onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunuzda haykırıyorum. İstanbul için adalet Türkiye için adalet diyorum."

'Belediye başkanımıza tuzak kuruluyor'

Kürsüye çıkan Akşener sözlerine "Öncelikle haklarınızı helal edin, bu soğuğa rağmen buradasınız. Dilerim bunu birileri görür" diyerek başladı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bugün bir açılış için buradayız, ama bu sıradan bir açılış değil. Şimdi biraz sinirlerini bozayım mı birilerinin? İşte bu açılışları yaptığı için belediye başkanımıza tuzak kuruluyor. Biz bunu helal oylarımızla değiştireceğiz, o yüzden korkuyorlar. Korkutmaya da devam edeceğiz, eğlenin azıcık.

İstanbul gibi bir şehri nasıl alırlar dendi, bir şey olmamışsa bir şey oldu dediler. Canan Başkanıma ve Buğra Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah ikinizden de razı olsun, o sandıklara o insanları koymasalar gerçekten bir şey olacakmış. Demek ki tedbirimizi almalıymışız, tedbir almayınca ne oluyormuş? O ağabeyler yere yapışıyormuş."

'Ekrem başkan İstanbul’u dünyanın incisi haline getirecek'

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri "Bu ülkenin ilk ihtiyacı adalet. Adalet için mücadele etmek zorundayız, aksi halde insanlığımızı kaybederiz" oldu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse ve herkes adalet ne zaman gelecek diye bekliyorsa; adaleti sağlamak zorundayız. Aksi halde insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını vermek zorundayız. Eğer bir kişi kendi beldesine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını alacak güç o kişiyi başa getirendir, yani İstanbulludur. Görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum.

Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Geldikleri gibi gidecekler. Ama sadece gitmeyecekler, siyasetten emekli edeceğiz onları. Yetkiyi veren de İstanbulludur, yetkiyi alacak da İstanbulludur. Ekrem başkan İstanbul’u dünyanın incisi haline getirecek. Bunu hep beraber yapacağız. Adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz."