İmamoğlu’nun paylaştığı belgeler AKP’li belediye meclisinde gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "terör soruşturması"yla ilgili toplantıda paylaştığı belgeler dün AKP’li Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde tartışmalara neden oldu.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, belgelerde İstanbul Valiliği’nin kamu görevinden çıkarılmasını istediği personellere ilişkin yazının AKP’li belediyelere de gittiğini gösteren yazılar da mevcuttu.

'Belgeyi sundu'

Mecliste gündem dışı söz alan CHP’li Meclis üyesi Orhan Çakır, Kağıthane Belediyesi’nin de adının geçtiği belgelere meclis divanına sundu. İmamoğlu’nun dava süreçlerini anımsatan Çakır “Cumhuriyet Savcılığı’nın İBB Başkanımız hakkında hazırlamış olduğu terör soruşturulmasında gerekli evraklara bakılmadan, arşiv araştırması yapılmadan kamuda personel çalıştırılmasıyla ilgili ciddi iddiaları var. Bu iddiaların sonuçlarını da inşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte yaşayacağız. İBB Başkanımız dün ikinci bir açıklama yapma gereğini duydu. Elimdeki belgeyi divana bırakıyorum. Bu evrak İstanbul Valiliği tarafından kurumlara gönderildi. Bu kurumların içinde İstanbul’da görev yapan belediyeler var. Dün başkanımızın yaptığı açıklamada 6 tane Ak Partili belediyenin olduğu da anlaşıldı. Bunlardan bir tanesi de Kağıthane Belediyesi” dedi.

‘Kağıthane Belediye Başkanı hakkında soruşturma var mı?’

Yazıda kamu görevlilerinin görevden çıkarılmasının ve bunların bildirilmesinin istendiğini belirten Çakır özetle şöyle konuştu:

"Bu yazıyla birlikte İBB başkanına açılan davaların aynısının buraya da açıldığını gördüm. Burada kişilerle ilgili bilgi yok, bunu İBB’de de bilmiyoruz. İBB’de de istendi ‘bu isimleri verin’ dendi, yapılmadı. Aynı soruyu burada tekrarlıyorum. Bu yazı gereğince soruyorum İstanbul Valiliğine gelen yazıda Kağıthane Belediyesi’nde çalışan kaç tane arkadaşımızla ilgili tahkik yapıldı, kaç tane arkadaşımız işten ayrılmak durumunda bırakıldı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını belediyeniz tam anlamıyla yaptı mı? Kağıthane Belediye başkanı hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?"

‘2 kişi işten çıkarıldı’

Çakır’a yanıt veren AKP’li Meclis üyesi Murat Şahin ise özetle “İmamoğlu’ndan başladı Kağıthane’den çıktı Orhan bey. Neresini düzelteyim? Şimdi arkadaşlar devam eden bir soruşturma var bir kere. Siz mağdur edebiyatına devam etmek istiyorsunuz. Burası onun yeri değil. İBB 45 bin kişiyi işe aldı. Nasıl aldığını da biliyoruz. 45 bin kişi işe alınırken hata yapıldı. Bunu niye inkâr ediyorsunuz?

Belge getiriyor sanki bir şeymiş gibi. Bu ortalıkta dolaşan belge zaten. Kağıdı da buraya bıraktı. Yeni bir şey bulmuş gibi. 2016 yılından beri devam eden soruşturmanın FETÖ terör örgütü soruşturmanın evrakı. Bu aşikâr. 2016’dan beri devam eden bir soruşturma sonucu her belediye siyasi parti görüşü ne olursa olsun gönderilen bir belge. Kağıthane Belediyesi’ne bu yazı gelmiş. Kağıthane Belediyesi ne yapmış? Kanun hükmünde kararname gereği bu iki kişiyi işten çıkartmış. Gizemli sormayacaksınız. Büyükşehir belediyesi bu kişilerden kaç tanesini işten çıkarttı söyleyin” diye konuştu.

Çakır ise sorularının başkanlık makamı tarafından cevaplanması talebini yineledi. Konuşmalar sırasında ara ara gerginlikler yaşandı.