İmamoğlu'ndan iktidara '19 Mayıs' çıkışı: Korsan çelenk töreni yapıyoruz, ayıptır

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

İktidara tepki gösteren İmamoğlu, "Milletin neredeyse yüzde 99'ını kapsar böylesi törenlerin hâlâ düzeltilmeden devam ettirilmesini kasıtlı buluyorum. Bu, pespaye bir düzendir! Düzeltilmesi şarttır. Devletin spor il müdürlüğünün koyduğu çelenklerin dışında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Devletin talimatı yok" dedi.

"Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık" diyen İmamoğlu, "Baktılar ki vazgeçmiyoruz korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Ayıptır. yazıktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Lafa gelince başka türlü davranışı milletimiz tartar. Biz tartsın istemiyoruz. Bu düzelsin istiyoruz. Ben bu bayramların çocuklarla gençlerle kutlanmaya devam edilsin istiyorum. Bu devletin işi olmalı."