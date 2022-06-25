İmamoğlu'ndan İBB'nin öğrenci burslarıyla ilgili açıklama

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL bursun 4 bin 500 TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz. ‘Yıllardır partimizi üniversite öğrencilerine burs veremiyoruz çünkü bu iptal edildi AYM’de CHP tarafından’ dediler ya. Nasıl çatır çatır verildiğini gösterdik. Niyetiniz vermekse bunu verirsiniz, kimsede bize hesap sormadı. Başkasına vermeyi tercih ediyorsanız o da sizin tercihiniz. Biz gençlere verirken gururla veriyoruz" dedi.

İBB Başkanı, "Belediyemiz tarihinde ilk kez üniversiteler için 622 yatak kapasiteli 3 kız öğrenci yurdunu açtık. Bir erkek öğrenci yurduda açılışta. Eylül ayında üniversite öğrencilerimizin karşısına tam 2 bin 700 yatak kapasitesi ile çıkıyoruz. Seneye bunu 5 bin yatak kapasitesine çıkaracağız" ifadesini kullandı.