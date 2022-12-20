İmamoğlu'ndan Google tepkisi: 'I speech kürsü'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı "ahmak" davasında hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin yankıları sürerken Google'da Ekrem İmamoğlu ismini aratanların karşısına çıkan görüntü şaşırttı.

Google'da Ekrem İmamoğlu'nun ismini aratanların karşısına "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresi çıktı.

İmamoğlu ise duruma tepkisini Twitter hesabından Google Türkiye'yi etiketleyip "I speech kürsü" diye yazarak gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden kürsü isterken sözkonusu ifadeyi kullanmıştı. Erdoğan'ın yarı İngilizce yarı Türkçe bu sözleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Erdoğan moderatöre "Excuse me, kürsü?" demiş, moderatörün İngilizce olarak neye ihtiyacı olduğunu sorması üzerine de kürsüde konuşmak istediğini "I speech kürsü" diyerek ifade etmişti.