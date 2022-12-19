İmamoğlu yarın CHP grup toplantısına katılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.

İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yarınki CHP grup toplantısına katılacağı öğrenildi.