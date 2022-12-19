İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.
İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yarınki CHP grup toplantısına katılacağı öğrenildi.
İmamoğlu yarın CHP grup toplantısına katılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.
İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yarınki CHP grup toplantısına katılacağı öğrenildi.