İmamoğlu’ndan Göksu’ya 'İSKİ' yanıtı: Gülerek takip ediyorum

İstanbul Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlaması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" dedi.

AKP’nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek paylaşımda bulundu. Göksu paylaşımında, “Tebrik ediyorum Sayın Başkan suda giden tramvay da yapmışsınız. Bu arada siz ‘gezmelerinize’ devam edin İstanbul’da her şey ‘yolunda’” ifadelerini kullandı.

'Gülerek takip ediyorum'

İmamoğlu ise İstanbul’a alınan yeni metrobüslerin tanıtım töreninde Göksu’ya yanıt verdi. Boru patlamasının sebebinin TEİAŞ aracının kazası olduğunu söyleyen İmamoğlu, Göksu’ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bir TEİAŞ aracının iş kazası yaparak patlattığı İSKİ borusu üzerinden yapılan propagandayla ‘İstanbul’u su götürüyor’ diyen bir ilçenin belediye başkanının aklı evvel açıklamalarını buradan gülerek takip ediyorum. Hemen ‘ben bunu nasıl paylaşırım’ diyen çocuk aklı diyorum. Vazgeçtim, demiyorum çünkü çocukların aklı büyüklerden daha yukarıda çocuklardan özür diliyorum.

Biz çok şey öğreniyoruz çocuklardan. Dönem dönem çocuklara bazı yönetimleri bıraksak herhalde yetişkinlerden daha iyi yönetirdi diyebilirim. Bu bakımdan, o tür açıklamaları yapan siyasileri de modası geçmiş siyasileri de gülerek takip etmeye devam edeceğim. Bundan sonra İstanbul’da kamuyu zarara uğratacak yatırımların devri bitmiştir. Çok yakında bütün Türkiye’de de bitecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."