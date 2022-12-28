İmamoğlu'ndan gerekçeli kararla ilgili ilk açıklama: Beştepe'de yazılmış bir senaryo

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak verilen mahkeme kararının gerekçeli kararının açıklanması sonrası açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bu Beştepe'de yazılmış bir senaryodur" dedi.

İmamoğlu, Soylu'nun kendisine ilişkin yaptığı "beni aradı, CHP Genel Merkezi'ni şikayet etti" iddiasını da yalanladı. Bunun bir yalan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, yaptığı bir telefon görüşmesinde ise Soylu'ya haddini bildirdiğini dile getirdi.

Halk TV'nin aktardığına göre İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Gerekçeli karara ilişkin) Bu Beştepe'de yazılmış bir senaryodur.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Beni aradı' iddialarına ilişkin) Ben hiç kimseye ricacı bir telefon açmadım, açmam. Hiç kimseye kendi ailemi şikayet etmem. Bunu birçok iftirayla karşı tarafı lekelemeyle hayatını geçirmiş, bir günde partisini terk edip başka partiye gittikten sonra 180 derecede sözlerini değiştirmiş insandan anlamasını beklemiyorum. Bu zat-ı muhterem şahıs, sayın bakan 'beni aradı, bana saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda yardım istedi.' Ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı, seviyenin bu kadar düştüğünü görmedim. Kendisiyle masada bir kez toplantı yaptım. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı telefonla toplantıya katıldı da onay aldık.

- Masa dışında da 2 kez telefonla görüştüğüm doğrudur. Birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim. Diğerinde de İSKİ'ye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iade-i cevabımı telefonda verdim. Onun için benim telefonda konuşma biçimimi en iyi bilen bakanlardan birisidir. Saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Kendisinin üslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim. Hiçbir belgemize cevap veremedi.

'Sana tavsiyem pılını pırtını topla, evine git'

- Ey sayın bakan acizliğini milletimiz gördü. Sana tavsiyem pılını pırtını topla ceketini al evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallılığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse buğulanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkma. Çok mazlumun ahı var sende. Seni Allah'a havale ediyorum.

Bugün tweetimde söylediğim gibi elbette ki bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, sayın Recep Tayyip Erdoğan'a havale ediyorum."