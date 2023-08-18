İmamoğlu’ndan ‘genel başkanlık’ yanıtı: İstanbul yolculuğumuz kesindir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı hakkında kendisine sorulan soruya İBB adaylığı için 'kesin' bir şekilde yola çıktığını ifade ederek "Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı.

İmamoğlu, kendisine sorulan "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Yanıtında, İBB adaylığına dikkat çeken İmamoğlu, “Siyaset şu anda anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.