İmamoğlu'ndan gençlere: 'Bana çok şans getireceğinize inanıyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeden burs desteği alan öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençler için düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 öğrenci bir araya geldi.

Etkinlikte bir konuşma yapan İmamoğlu "Çağımızın birkaç unsuru var. ‘Nedir onlar’ derseniz; her genç arkadaşımın fikrini özgürce söylemesi, hiçbir şekilde onu kısıtlayan ortamların olmaması, bence bu çağın en önemli değeri, onu yaşatmamız lazım" dedi.

İstanbul'un Avrupa'nın büyük şehirleri arasındaki en genç nüfusa sahip şehir olduğunu söyleyen İmamoğlu "O zaman biz hak ettiğimiz yerde miyiz bugün? Değiliz. Sizin geleceğe dair umutlarınızın daha çok büyüdüğü, daha güzel günlere, hızlı adımlar attığınız bir ortamı var etmemiz lazım. Şehirde ortaya koyduğumuz bu güzel anlayışı, ülkemizin her yerine yaydığımız takdirde, eminim ki geleceğimiz çok güzel" diye konuştu.

'Size 10-15 yıl sonrasını tarifliyorum'

"İnşallah seneye gençlerimize 5 binin de üstüne çıkacak yurt imkânı sağlayacağız" diyen İmamoğlu "Bu yurtların bir geleneğe dönüşmesini istiyoruz. Yarınlarda siz mezun olduktan sonra da bugünlerinizi unutmayın. Bu yurtlarınızı takip edin. Ve bu yurtlarınızın daha iyi olması için çaba gösterin, istiyoruz. Aslında size 10-15 yıl sonrasını tarifliyorum. Umut ederim ki, bu güzel coşkuyla 2023 çok güzel olsun. Sizlere, bizlere güzel fırsatlar sunsun. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılı. Yüzüncü yılına yakışan bir yıl olsun 2023" ifadelerini kullandı.

'Bana çok şans getireceğinize inanıyorum'

Gençlere "2023’te duygu olarak en fazla ne istersiniz?" diye soran İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"‘Huzur’ diyor, huzur. Huzuru alkışlayalım. Peki başka? ‘Adalet’ diyor. ‘Daha iyi bir ekonomi’ diyor arkadaşımız. Bir arkadaşımız, ‘Saygı istiyoruz’ dedi. ‘Düşünce özgürlüğü’ diyor arkadaşlarım. Liyakat. Liyakate göre bir adalet istiyor musunuz? Eğitimde eşitlik istiyor musunuz? O kadar kolay ki bunları yapmak. Tek şartı var. Ne biliyor musunuz? Tek şartı kendisini düşünen değil; insanını, milletini düşünen bir sistem ve anlayışa ihtiyaç var. Demokrasiye ihtiyaç var, demokrasiye. Cumhuriyet’e ihtiyaç var, Cumhuriyet’e. İkisi yan yana ne kadar güzel değil mi? Hem güçlü bir demokrasi hem de Cumhuriyet. Bunu başarmalıyız. Nasıl başaracağız? Hep birlikte başaracağız, hep birlikte başaracağız. Ben çok mutluyum, sizlerle bir arada oldum. Bana çok şans getireceğinize inanıyorum. Ben de sizlere çok şans getirmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla güzel bir yıla adım atıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Hep birlikte başarıyoruz gençler, az kaldı, az kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Ailelerinize selamlar, sevgiler. Sizden sağlıklı olmanızı, gençliğinizin tadını çıkarmanızı istiyorum. Aklın ve bilimin yolundan asla ayrılmamanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, Madrigal grubunun konseriyle etkinlik devam etti.