İmamoğlu davasında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın ardından Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu bildirdi.

Savcılık, istinafa başvurdu. Savcılığın dilekçesinde cezanın yanlış hesaplandığı ifade edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."

Savcılığın dilekçesinde, kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı bulunduğu belirtilerek düzeltilerek onanması talep edildi.