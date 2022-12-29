'İmamoğlu geçmiş İBB yönetimiyle ilgili rest çekti, yeni belgeler yolda'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'terör' soruşturmasıyla karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tüm suçlamaların perde arkasına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, özetle kendilerinin 'güvenlik soruşturması' ve 'arşiv araştırması' yapmamakla suçlandığı dönemde Anayasa Mahkemesi'nin 'yasak' kararı nedeniyle ellerinin kollarının bağlı olduğunu söyledi; AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve mevcut İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirdi:

"(...) Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında pandoranın kutusu açılmıştır."

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, büyükşehir belediye başkanının "Biz (İBB) sadece 1 Ocak 2019 ve göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019 arasını inceledik. Size sunduğumuz onlarca konu ortaya çıktı. Şimdi arkadaşların 2019 öncesini de inceliyor. Medyanın çok ama çok ilgisini çekecek personel verileri elimize ulaşıyor. Toparlıyoruz. Bakacağız sabıka kayıtlarından, arşiv araştırmalarından neler çıkmış da kimsenin kılı kıpırdamamış. Bakan o zaman da aynı bakan değil mi?" şeklindeki ifadesine değinerek şunları kaydetti:

"Yani… Yeni belgeler yolda ve geçmiş İBB yönetimiyle ilgili rest çekti İmamoğlu."