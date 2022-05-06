İmamoğlu'ndan fotoğraf yorumu: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler ve otobüs fotoğrafı gündem olmuştu. Ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun tartışmalara ilişkin "Geziye aslında Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik. Tartışmaları önemsemiyoruz" diye konuşmuştu.
İstanbul Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nda konuşan İmamoğlu, "Ne yazık ki yaşadığımız bazı, aslında normal dönemlerde ve zamanlarda normal karşılanacak hususlar, çok farklı yerlere gidiyor ve bu, bence insanların içini acıtıyor. Topluma da iyi gelmiyor. Belki kendi içinde bu işi tartışma yetkisini gören insanların, o tartışmalarından topluma bir mesaj çıkmıyor, her şeyden önce. Şöyle ifade edeyim: Burada ne yapılmak istenmiş; kimse buna bakmıyor mesela. Burada ne istenmiş acaba? Hedef neymiş? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi belli. Ekrem İmamoğlu’nun sesini İstanbul halkı adına herkese duyurmak" dedi.
'Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum'
ANKA'nın haberine göre İmamoğlu, şunları söyledi: