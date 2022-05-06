İmamoğlu'ndan fotoğraf yorumu: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler ve otobüs fotoğrafı gündem olmuştu. Ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun tartışmalara ilişkin "Geziye aslında Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik. Tartışmaları önemsemiyoruz" diye konuşmuştu.

İstanbul Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nda konuşan İmamoğlu, "Ne yazık ki yaşadığımız bazı, aslında normal dönemlerde ve zamanlarda normal karşılanacak hususlar, çok farklı yerlere gidiyor ve bu, bence insanların içini acıtıyor. Topluma da iyi gelmiyor. Belki kendi içinde bu işi tartışma yetkisini gören insanların, o tartışmalarından topluma bir mesaj çıkmıyor, her şeyden önce. Şöyle ifade edeyim: Burada ne yapılmak istenmiş; kimse buna bakmıyor mesela. Burada ne istenmiş acaba? Hedef neymiş? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi belli. Ekrem İmamoğlu’nun sesini İstanbul halkı adına herkese duyurmak" dedi.

'Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum'

ANKA'nın haberine göre İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben de diyorum ki, bu insanlar gelsin, bizi tanısınlar. Ve biz bunu bundan sonra daha da fazla yapacağız. Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, tartışılır; yarın başka bir ismi davet edeceğim. Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın.

'Gelenlerin başımızın üstünde yeri var'

Bu toplum ancak böyle iyileşebilir. Yoksa öbür türlü, bugün şikayetçi olduğumuz bir sürecin tam tersi bir süreci başlatmış oluruz. Yani böyle bir değişim Türkiye talep etmiyor ki. Türkiye, tam tersine iyileşelim istiyor. Genel Başkanımız ne güzel demiş, ‘Helalleşelim’ demiş. Yani bu bir helalleşme değil, ama iyileşelim. Helalleşeceğimiz başka mevzular vardır; helalleşelim. Bu kadar cesur bir sürecin fertleriyiz. Ne yazık ki kötü yere giden bir tartışma. Bu konularda ben, ‘Evet muhalifleri’ istiyorum talimatını verdim, arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Gelenlerin başımızın üstünde yeri var. Kaldı ki bizim Trabzon gezisinde 50’ye yakın gazeteci vardı her gazeteden, her TV kanalından. Tamam 8-10 tanesiyle seçilmiş, ayrı ayrı sohbet edilmiş olabilir. Yapacağım da bunları. Ve kötü yazanla daha da ayrı sohbet edeceğim. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı örneklerini görebilirler. Tek şart da tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım."