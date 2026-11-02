İmamoğlu'ndan 'fon' soruşturması tepkisi: 'Turpun büyükleri nerede?'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İktidar partisinin onlarca üst düzey yöneticisi, seçilmiş görevlisi ve atanmış bürokratı bu soygunun içinde. Daha da gizlenenler var. Soruyorum: Turpun büyükleri nerede? Bu, garabet başkanlık rejiminin organize vurgunudur. Kamu - özel iş birliğinin dünyada eşi benzeri olmayan en berbat örneğidir. Tarihi bir utançtır."

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"Soruşturma 180 derece zıt kararlarla tel tel dökülüyor" diyen İmamoğlu, "1 ay önce kaldırılan tedbirler, ortada değişen hiçbir şey yokken geri geliyor. Bağlantılı siyasilere aynı gün konup kaldırılan tedbirler var. Fon yöneticileri ve birkaç memur medyanın önüne atılıyor, rejim ve siyaset ise korunuyor. Herkesin aklındaki soru şu: Birilerine temizlik fırsatı mı yaratılıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu. bütün kurumların çürütüldüğünü, yargı dahil milletin güvenebileceği kurum kalmadığını belirtti ve "Yönetemiyorlar, savruluyorlar. Kıymetli milletim, büyük turp siyasi ayaktır. Bu soygunun içindeki herkes kendini biliyor. Fon yöneticileri de o siyasileri tanıyor. Devleti yönetenler soygunu milletten saklıyor. Unutmayın. Bu iktidara inanmayın" çağrısında bulundu.

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