İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'sürtük' sözlerine gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine "sürtük" ifadesine göndermede bulundu.

İBB’nin Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği “İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi”nin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Televizyonu izlerken, uzun süre ‘biplemek’ zorunda da kalıyoruz yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan dil, devlet dili olamaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Keşke gerçek gündemleri; işsizliği, şunu, bunu, eğitimi, onların zevklerini, kültürü, sanatı konuşabilsek yoğunlukla. Ama bu konuşuluyor, bunları istiyorlar. Televizyonu izlerken, uzun süre ‘biplemek’ zorunda da kalıyoruz yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan dil, devlet dili olamaz. Dolayısıyla bütün toplumun Belediye Başkanıyız. Dün, bana Galatasaray Üniversitesi'nde gençler sordular: ‘Ya işte şöyle bir hata yaptınız...’ Malum işte birkaç cümle hatamız oluyor. Allah korusun. Ama beni insanım, hata yapabilirim. Ama ‘İnsanım’ demekle yetmez. İnsan olmanın başka bir boyutu daha var: Hata yapabilirsin, ama erdemli bir insan olarak özür dilemelisin, özür dilemelisin. Çıkıp özür dilemelisin. Ben de dilerim yani. Bir daha yapayım, bir daha dilerim. Aynı hatayı yapmamak da ayrı bir erdemdir. Aynı hataları devam ettirmemek de ayrı bir erdemdir. O bakımdan biz, bütün bu bakış açısıyla, gençlerimizi, çocukların dahi ilgileneceği bu süreçte etkin bireyler olmaya sizleri davet ediyoruz."