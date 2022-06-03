İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'sürtük' sözlerine gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine "sürtük" ifadesine göndermede bulundu.
İBB’nin Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği “İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi”nin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Televizyonu izlerken, uzun süre ‘biplemek’ zorunda da kalıyoruz yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan dil, devlet dili olamaz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu şöyle konuştu: